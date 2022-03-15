القوى العاملة: تحصيل 2.5 مليون جنيه مستحقات 5 عمال بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، فى تسوية مستحقات 5 عمال مصريين كان يعملون لدى شركة للدعاية والإعلان بجده، وبلغت 593 ألف ريال سعودى أى ما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات العمال الخمسة فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال المتحدث الرسمى إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى عبد الحليم محمود، بمكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد بأن المكتب نجح بالتفاوض فى حل مشكلة مستحقات العاملين الخمسة بشركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان بجده، بعد أن رفضت الشركة إعطائهم أى مبالغ على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية.

وأشار الملحق العمالى إلى أن المفاوضات الودية استمرت أكثر من عام، وتم بالفعل الحصول على كافة المستحقات المالية للعاملين كاملة وهم: إيهاب العسيلى 230 ألف ريال، ومحمد فاروق 167 ألف ريال، وهشام يوسف 92 ألف ريال، ومحمد شعبان 49 ألف ريال، وحمدى عبد الفتاح 55 ألف ريال، بإجمالي 593 ألف ريال سعودى بما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا

وقدم العاملون الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة على المتابعة والتواصل المستمر مع الشركة المشكو فى حقها حتى الحصول على كامل مستحقاتهم.