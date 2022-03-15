تنويه مهم من الإسكندرية بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الإسكندرية فى التنويه أنه فى حالة الشكوى من المغالاة فى الأسعار أو عدم وجود قائمة أسعار معلنة ومعتمدة بالمحال العامة والفنادق يرجى التواصل مع الادارة المركزية للسياحة والمصايف من خلال:

موقع الإدارة الرسمى: www.catr.gov.eg

أو تحميل تطبيق الإدارة

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.catr

أو التواصل من خلال أرقام الشكاوى التالية: (01289252668 /0127064749)

أما فى حالة الشكوى من مغالاه أصحاب المخابر ومحال البقالة فى رفع أسعار السلع الأساسية، أو رغيف الخبز يرجى التواصل على أرقام مراكز الخدمات التابع لها المحل أو المخبز وسيتم الرد خلال أوقات العمل الرسمية:

مركز خدمة حى غرب: التواصل على الارقام الاتية (واتس آب: 01110040885 / تليفون: 034401002)

- مركز خدمة حى شرق (واتس أب وتليفون: 035449379)

- مركزخدمة محرم بك (واتس آب: 034243625)

- مركز خدمة العجمى ( واتس آب:01283109666)

- مركز خدمة طوسون (واتس آب وتليفون: 035626080)

- مركز خدمة ابو قير (واتس آب: 035629937)

- مركز خدمة السيوف ( واتس آب: 01280706902)

وفى حالة وجود شكوى من محال السلع المعمرة أو انتقاص فى أى خدمة مقدمة للمواطنين يمكن تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك ويجب مراعاة التأكد من ارفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل (الفاتورة / الضمان) ويتم التواصل عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من أى خط أرضى على الرقم 19588.

- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 034830354

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.

www.cpa.gov.eg

- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 15 شارع سيدى ياقوت - ميدان المساجد - الجمرك - الاسكندرية

- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقى الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

- تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.

- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.