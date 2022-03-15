وزير الإسكان يزف بشرى سارة لأهالى بورسعيد (4340 وحدة)

وقال وزير الإسكان، إن من المقرر الانتهاء قريبا من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة بورسعيد الجديدة – سلام، وعدد من المشروعات التنموية، وتشمل "مدرسة تعليم أساسى – مركز طبى – حضانة – نادٍ اجتماعى – سوق تجارية – نقطة شرطة – وحدة إطفاء – مسجد"، وجارٍ تنفيذ الجامعة التكنولوجية بمساحة 16.7 فدان، والجامعة الأهلية بمساحة 44 فدانًا، وتنفيذ أعمال المرافق "طرق ــ مياه ــ صرف صحى ــ رى ــ كهرباء"، وشبكة التليفونات، ومحطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شاملة خط الربط، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى المدمجة، بجانب الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر، بطاقة 150 ألف م3/يوم.
وأشار الجزار إلى أن مدينة "سلام" شرق بورسعيد، صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم 589 لسنة 2019، لترتكز الحدود الشرقية للمدينة على الشاطئ الغربى لبحيرة البردويل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان، وتقع المدينة فى أقصى الشمال الغربى لشبه جزيرة سيناء، ويحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق بحيرة البردويل، ومن الجنوب مدينة القنطرة، ومن الغرب تفريعة قناة السويس.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة فى هذا القطاع.
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