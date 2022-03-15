مياه الشرب بالقاهرة والغربية تتعاونان لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية زيارة ميدانية لقطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة للاطلاع على منظومة العمل بالشركة والاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال تقديم خدمات متميزة لجمهور العملاء بمحافظة الغربية.





وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك والمتبادل بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. وتفقد أعضاء الوفد الزائر من شركة الغربية المركز الإعلامى بشركة مياه القاهرة والخط الساخن 125 ومركز خدمة عملاء الوايلى بالعباسية، كنماذج لمنظومة عمل قطاع الاعلام وخدمة العملاء تمهيدا لإنشاء قطاعا للاعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الغربية، وأشاد أعضاء الوفد الزائر بما لمسوه من استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة لتيسير تقديم الخدمة للعملاء بالقاهرة. وأكد الشيمى أن شركة مياه القاهرة لا تتوانى فى تقديم أى استشارات، أو تنفيذ زيارات تبادلية بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركات التابعة للشركة القابضة.

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