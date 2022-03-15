إياد نصار عن بطلة «أريد رجلا»: «مكناش متفقين..وكنت بتخيل مراتي فيها عشان أعمل المشاهد الرومانسية»

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حل الفنان إياد نصار مساء أمس الاثنين، ضيفا على برنامج «كلام في الحب»، المذاع عبر قناة mbc 1 وتقدمه الفنانة القديرة يسرا، ليروي من خلاله مجموعة قصص الحب الذي وقع بها.

دوت الخليج يرصد تصريحات إياد نصار عن حبه لزوجته الفنانة مهندسة الديكور شيماء الليثي

تحدث إياد نصار خلال برنامج «كلام في الحب»، عن بداية قصة حبة مع زوجته مهندسة الديكور شيماء الليثي، موضحا بدايته معا من خلال عمل درامي جمعهما، فقال: «بداية تعرفي بيها لما اشتغلنا مسلسل زمان مع بعض، وكنا أصدقاء جدا وقتها، وكانت عارفة عني كل حاجة، بس في دلائل بتخليك تقول إن الشخص ده في حاجة حاسس بيها ناحيته، عشان تعرف تكون حقيقي معاه وهو قابلك بحقيقتك كده».

إياد نصار يتقدم لخطبة زوجته بهذه الطريقة

ثم تطرق بالحديث حول الطريقة التي صارح بها شيماء الليثي بحبه، فقال: «كان في عيد ميلادي، وكل صحابي اللي جايين عارفين إني هتقدملها إلا هي مكنتش تعرف، وبعد ما طفينا الشمع قولت شيماء في مصر الجديدة وأنا في أكتوبر، وأنا تعبت من الرايح جاي وقررت إننا نتجوز عشان تعبت من المشاوير، هي تفاجأت وقدمت لها الخاتم».

إياد نصار: بتخيل مراتي في أعمالي الرومانسية

وفجر إياد نصار، على هامش حديثه عن زوجته شيماء الليثي خلال برنامج «كلام في الحب»، تصريح جريء ومثير للجدل، فقال: «أنا والفنانة مريم مكناش على وفاق، إحنا كنا مختلفين جدا، يعني ورا الكاميرا مكنش فيه رومانسية خالص، أنا بالنسبة ليا كانت شيماء زوجتي هي اللي في دماغي كل الرومانسية دي طلعتها ليها من خلال الكاميرا».

يذكر أن الفنانة مريم حسن لعبت دور البطولة أمام إياد نصار في بطولة مسلسل «أريد رجلا»، الذي حقق صدى واسع خلال فترة عرضه على شاشة التلفزيون.

مسلسل أصحاب ولا أعز آخر أعمال إياد نصار

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال إياد نصار فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي شارك به بجانب الفنانة القديرة منى زكي، وآثار جدلا كبيرة خلال فترة عرضه بسبب صدمة الجمهور في المشاهد الغير لائقة في العمل، وهو من بطولة جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".