مسلسلات شهر رمضان 2022.. القنوات الناقلة لمسلسل «ملف سري»

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بدأت الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 2022 تنتهي، وبدأ النجوم في تشويق الجمهور لأعماله المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وذلك ضمن سلسلة إعلانية هائلة عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد القنوات الناقلة لمسلسل ملف سري المقرر عرضه في رمضان 2022

وكان قد طرح الفنان الكبير هاني سلامة بوستر مسلسله الجديد «ملف سري»، والذي نال إعجاب عدد كبير من الجمهور ومتابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وبدأ الكثير يستسائل عن القنوات العارضة للعمل.

القنوات العارضة لمسلسل ملف سري

يعرض مسلسل «ملف سري»، في بداية الموسم الرمضاني المقبل من سنة 2022، ويشاهده الجمهور عبر قناتي وهما Cbc و dmc، كمان يمكن أن يشاهده بدون فواصل إعلانية من خلال منصة Watch it الرقمية، ويترقب عدد كبير من الجمهور الاعلان عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري التفاصيل الكاملة الخاصة بالعمل.

قصة وأبطال مسلسل ملف سري

مسلسل «ملف سري»، يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، ويشارك في بطولته كلا من الفنان هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.

هاني سلامة في السباق الرمضاني للمرة الثانية على التوالي

يذكر أن هاني سلامة اشترك في السباق الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل “بين السما والأرض” المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداثه داخل مصعد كهربائي يحبس فيه عدد من الأشخاص.

مسلسل بين السما والأرض

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان الكريم، عبر شبكة قنوات ON ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا في تحدِ الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة في سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.