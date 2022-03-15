ترتيب جدول الدوري الإسباني موسم 2022

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ترتيب جدول الدوري الإسباني
ريال مدريد 66 نقطة
إشبيلية 56 نقطة
برشلونة 51
أتيلتيكو مدريد 51 نقطة
ريال بتيس 49 نقطة
ريال سوسيداد 47 نقطة
فياريال 45 نقطة
أتليك بيلباو 40 نقطة
فالنسيا 37 نقطة
سلتا فيجو 35 نقطة
أوساسونت 35 نقطة
إسانيول 33 نقطة
رايو فاليكانو 32 نقطة
إلتشيه 32 نقطة
مايوركا 26 نقطة
غرناطة 25 نقطة
قادش 24 نقطة
ألافيس 22 نقطة
ليفانتي 19 نقطة.
وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وهددا مرمى مايوركا منذ بداية اللقاء عن طريق هجمات مختلفة من عدة لاعبين، في المقابل حاول لاعبوا ريال مايوركا أن يطبقوا الهجمات المرتدة ولكنهم فشلوا في تطبيقها بالشكل الأمثل.
وأفتتح فينسيوس جونيور الاهداف في الدقيقة 55، ثم عزز كريم بنزيما بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ويقتل بنزيما المباراة بتسجيل الهدف الثاني له والثالث للنادي الملكي في الدقيقة 82.
لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيدهم للنقطة رقم 66 منفرداً بصدارة الترتيب، وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما ظل ريصد ريال مايوركا عند النقطة رقم 26 بالمركز السادس عشر.
تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا:
المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: لوكاس فاسكيز – دافيد ألابا – ناتشو – فيرلاند ميندي
الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس
الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو
نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.
حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.
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