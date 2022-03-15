التوجيهات الرئاسية بتوفير مخزون استراتيجى من السلع تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة التى يشهدها العالم حاليا واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصرى، لافتا فى هذا الصدد إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة فى أسعار المواد التى يتم استيرادها من الخارج، وتوجيهات لوزارتى الداخلية والتموين، وباقى الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أى سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن اللجنة بعد تشكيلها بشكل رسمى ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعى طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء المستجدات، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، فى ظل استيرادنا لعدة سلع إستراتيجية من البلدين طرفى الأزمة الراهنة، فى مقدمتها القمح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم، بتوجيهات من الرئيس السيسى، تقديم حافز إضافى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريبا، موجها كذلك بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تستمر طوال الشهر الكريم، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع، الاتفاق مع ممثلى الاتحاد العام للدواجن ومنتجى البيض، على أسعار مناسبة لتوريد الدواجن، سواء لمنافذ وزارة التموين أو سلاسل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسعار منخفضة لبيض المائدة.

كما أكد استمرار الوزارة فى توفير اللحوم فى المنافذ المختلفة، طوال شهر رمضان المبارك، بأسعار ما قبل الأزمة، حيث توفر الوزارة ثلاثة أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية، هى اللحوم الهندية بسعر 55 جنيها للكيلو جرام، والبرازيلية المجمدة بـ85 جنيها للكيلو جرام، والسودانية المذبوحة فى مصر بـ95 جنيها للكيلو جرام.

وأشار إلى توفير الأرز بأسعار منخفضة عن سعر السوق الحالى، بالاتفاق مع 60 من المضارب الكبرى، كما سيتم توفير الزيت بنفس أسعار شهر فبراير أى قبل الأزمة، وذلك فى كافة السلاسل، فى المنافذ التابعة لوزارة التموين، ومعارض «أهلا رمضان»، بالمحافظات والقاهرة الكبرى، وأوضح الوزير أنه تم رصد انخفاض تدريجى فى أسعار عدد كبير من السلع فى الأسواق، بفضل الإجراءات التى تم اتخاذها، سواء المتعلقة بتوفير السلع، أو الحظر المؤقت لتصدير عدد من السلع الأخرى.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل فى الحصول على الوحدات السكنية، وأهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشه اقتصادية، وتوفير لفرص العمل، مؤكدا ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات وكذا جودة التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ووحدات الإسكان المتوسط، وذلك بحضور مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف وحدات منخفضى الدخل، التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ عددا ضخما من الوحدات ضمن المبادرة فى مختلف تلك المدن، وهناك وحدات يتم تسليمها تباعا للمستحقين، منوها إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تنفيذ الوحدات بصورة دورية، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المبانى الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية فى الوقت نفسه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط التى طرحتها الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، حيث تمت الإشارة إلى الإقبال الكبير الذى شهده الحجز، وكذا زيادة الوحدات التى طرحتها الوزارة للراغبين فى الحجز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على لقاء الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من مقاتلى قوات حرس الحدود، وذلك فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على جميع المستويات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء، أ. ح. عماد اليمانى، قائد قوات حرس الحدود، وأشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة. أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التى حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقاتلى حرس الحدود، كما أشاد بالجهد الذى يبذله رجال حرس الحدود فى التصدى بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود.

كما أدار حوارا مع مقاتلى قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم فى أداء المهام المكلفين بها.