القومى لدراسات السلامة: تدريب 581 شخصا خلال فبراير

وأوضح بدوى، أن ذلك جاء من خلال تنفيذ 27 برنامجا تدريبيا داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية فى مصر.
وأشار إلى أن المركز أعد ونفذ 64 خدمة ميدانية خلال نفس الفترة، وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية وقياس مستوى الضوضاء والفحوصات الطبية والحلول الهندسية.
وأكد أن ذلك يأتى استكمالا للدور المتميز الذى يقوم به المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة القوى العاملة، فى تنفيذ رؤية مصر 2030 المستندة على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالحفاظ على المقومات الصناعية وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل.
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