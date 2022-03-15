موجز دوت الخليج: أماكن سقوط الأمطار اليوم.. و«ويجز» يثير الجدل من جديد

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية:

أسعار الدواجن.. الغرف التجارية تزف بشرى قبل رمضان (فيديو)

خصومات تبدأ اليوم.. الغرف التجارية: انخفاض الأسعار فى هذه الأماكن (فيديو)

تصل لـ القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد تكشف عن ظاهرة قوية تؤثر بشدة على طقس اليوم

اليوم.. انطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد

روسيا: لا نستبعد استخدام محطتنا المدارية الجديدة لأغراض عسكرية

مسؤول أمريكى: روسيا لم تحقق تفوقا جويا فى جميع أنحاء أوكرانيا

القضاء البريطانى يوجه ضربة موجعة لـ مؤسس ويكيليكس

كورونا يوصل القصف.. كوفيد يحصد أرواح العشرات فى البرازيل خلال يوم

إيطاليا.. نحو 29 ألف إصابة جديدة بـ كورونا.. و129 وفاة

الرئيس الأوكرانى يصدر قرارا عاجلا بشأن المفاوضات مع روسيا

موسكو تعلق على القضية المرفوعة ضدها فى أوكرانيا

الصين تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا

مستشار بالرئاسة الأوكرانية يتوقع انتهاء الحرب فى هذا الموعد

كوريا الجنوبية تسجل أسوأ حصيلة إصابات بـ كورونا

الريال ضد مايوركا.. الملكى يعتلى عرش الدورى الإسبانى بتوقيع بنزيما

كأس مصر.. الخطيب يهنئ رجال سلة الأهلى برسالة مؤثرة

كريستال بالاس يقدم هدية إلى ليفربول أمام مان سيتى

إصابة محمد صلاح.. اتحاد الكرة يكشف موقف قائد المنتخب من معسكر السنغال

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل معسكر المنتخب لمواجهة السنغال

سهير شلبى تكشف سرا حول علاقتها بنجوم الفن (فيديو)

ظهور غريب لـ ويجز فى حفل السعودية.. ارتدى بدلة على شورت!

ياسمين عبد العزيز تبهر رواد إنستجرام بـ الأبيض.. والجمهور: سكر (صورة)

الغزالة رايقة.. كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد يرقصان مع صاحبة السعادة

كريم محمود عبد العزيز يكشف كلمة قالها لها والده وفهمها عندما أصبح أبا

برىء بامتياز.. سامو زين يطرح أغنيته الجديدة (فيديو)

اندلاع حريق هائل فى مصنع بلاستيك بـ شبرا الخيمة (صور)

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى تصادم مروع بـ الإسماعيلية