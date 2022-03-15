القوى العاملة: صرف 344 ألف جنيه إعانات لـ 198 عاملا بشركة واحدة

جدة - نرمين السيد - وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 344 ألفاً و61 جنيهًا كدفعة أولى، لـ 198 عاملا بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.





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