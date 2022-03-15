/685670/تاريخ-مواجهات-مانشستر-يونايتد-ضد-أتلتيكو-مدريد-قبل-مباراة-اليوم

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمباراته اليوم الثلاثاء، ضد أتلتيكو مدريد على ملعب أولد ترافورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

التقي الفريقين من قبل فى مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، وحضر التعادل الإيجابي بينهم.

فيما أحرز فريق مانشستر يونايتد في شباك أتلتيكو مدريد هدف وحيد، بينما سجل أتلتيكو مدريد في شباك الشياطين الحمر هدف وحيد.

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.

وأفتتح رونالدو الأهداف في الدقيقة 12، ثم تعادل هاري كين لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وبعدها بثلاثة دقائق يسجل رونالدو الهدف الثاني للمانيو قبل أن يتعادل ماجواير بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 72.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل ولكن يعود رونالدو في الدقيقة 82 وسجيل هدف الفوز لفريقه برأسية قوية، ويهدي 3 نقاط غالية لمانشستر يونايتد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 50 بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة بالمركز السابع.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.