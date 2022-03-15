/685669/موعد-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة-والقنوات-الناقلة

يلتقي فريقي ريال مدريد وبرشلونة، يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في كأس السوبر الإسباني، عبر قنوات SSC5 HD، BT Sport 1 HD.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفريقين انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في القاء الماضي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وهددا مرمى مايوركا منذ بداية اللقاء عن طريق هجمات مختلفة من عدة لاعبين، في المقابل حاول لاعبوا ريال مايوركا أن يطبقوا الهجمات المرتدة ولكنهم فشلوا في تطبيقها بالشكل الأمثل.

وأفتتح فينسيوس جونيور الاهداف في الدقيقة 55، ثم عزز كريم بنزيما بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ويقتل بنزيما المباراة بتسجيل الهدف الثاني له والثالث للنادي الملكي في الدقيقة 82.

لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيدهم للنقطة رقم 66 منفرداً بصدارة الترتيب، وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما ظل ريصد ريال مايوركا عند النقطة رقم 26 بالمركز السادس عشر.