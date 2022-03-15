اليوم.. التعاون السعودي ضيفاً على الجيش السوري لدوري أبطال آسيا

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يدخل فريق التعاون السعودي ضد الجيش السوري في الملحق الآسيوي، المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
يدخل فريق التعاون السعودي ضد الجيش السوري في الملحق الآسيوي، المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:50 مساءً.
انتهت أحداث مباراة التعاون والاتحاد، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
تواجد الدولي المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي، والذي قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد، ولكن نتيجة المباراة لم تكن في صالح فريقه.
التعاون يضرب بالهدف الأول
تقدم التعاون بالهدف الأول في نتيجة المباراة، في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء، عن طريق سميحان النابت، وسجل ليندر تاومبا الهدف الثاني ولكن التسلل يحرمه من الإحتفال بالهدف وفريقه.
عاد اتحاد جدة في نتيجة المباراة، بالهدف الأول والتعادل في اللقاء في الدقيقة الـ 86 عن طريق عبد العزيز البيشي، ليضع التعاون في موقف صعب بعد إهدار العديد من الفرص في المباراة.
سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد والفوز باللقاء، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من المباراة، ليقود فريقه للدور نصف نهائي الكأس.
تشكيل التعاون أمام الاتحاد:
في حراسة المرمى: كاسيو انجوس .
خط الدفاع: طارق عبدالله، نواف الصبحي، كريستيان لوينداما، سعد بالعبيد.
خط الوسط: أشرف المهديوي، الفارو ميدران، سميحان النابت.
خط الهجوم: مصطفى فتحي، تاوامبا، فهد الرشيدي.
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