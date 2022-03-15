هزة أرضية على بعد 67 كيلومترا من الوادي الجديد

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية للزلازال التابعة للمعهد سجلت اليوم الثلاثاء 15 مارس، هزة أرضية على بعد 67 كم جنوب شرق واحة باريس بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف المعهد في بيان اليوم، أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة 3 فجرًا و01 دقيقة و25 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينه القاهرة، وبقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المعهد أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 24.51 شمالًا ، وخط طول 31.25 شرقًا ، وعلى عمق 10 كم، ولم يرد للمعهد مايفيد الشعور بالهزة الأرضية.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة في العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150عاما.