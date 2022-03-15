طقس اليوم.. الأرصاد تواصل التحذير وتعلن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة فى طقس اليوم، تتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 16 08

الاسكندرية 15 10

وادى النطرون 16 09

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 15 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الاسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 08

رأس سدر 18 11

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 20 13

كاترين 12 01

الطور 17 11

شرم الشيخ 20 11

الغردقة 20 12

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 08

بنى سويف 16 08

المنيا 17 07

أسيوط 17 06

سوهاج 18 08

قنا 18 09

الأقصر 18 08

أسوان 20 10

ادفو 20 11

أبوسمبل 20 10

الوادى الجديد 19 08

شلاتين 22 13

حلايب 23 14