أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تحتفل وزارة الخارجية المصرية بمرور 100 عام على تأسيسها.

عواصم المحافظات

تنطلق مبادرات "كلنا واحد" ومعارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات المختلفة، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

القاهرة

يعقد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية الملتقى الفقهى العالمى الأول، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان "الفتوى الإلكترونية ودورها فى التنمية المستدامة".

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، ندوة للرأى بعنوان "التكاتف الوطنى فى التعامل مع الأزمات".

القاهرة

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2022-2023.

الإسماعيلية

تلغى هيئة قناة السويس منشور منح تخفيضات لناقلات الغاز الطبيعى المسال العابرة لقناة السويس والذى كان مقدرًا بـ15% فى ظل ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالميًا.

القاهرة

يعقد الاتحاد المصرى للخماسى الحديث مؤتمرًا صحفيًا، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة؛ للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجارى، بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

القاهرة

يلتقى فريقا سموحة وفيوتشر، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة

تستضيف قاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان "اللغة والإعلام والاغتراب"، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

الأقصر

يفتتح المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فعاليات الدورة السادسة من المهرجان بمحافظة الأقصر، بمشاركة عربية وأجنبية، تحت رعاية وزارة الثقافة.

بنى سويف

تحتفل محافظة بنى سويف بمناسبة عيدها القومى.

قنا

تبدأ مديرية الطب البيطرى بقنا فى تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

الفيوم

تنطلق بمحافظة الفيوم الحملة القومية الأولى لعام 2022 لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية.

طنطا

تنطلق فعاليات الملتقى الصيفى الـ25 للفنون المسرحية لشباب جامعة طنطا، بمبنى الخدمات المجتمعية بكلية الآداب القديمة.

بيروت

تنظم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" المنتدى العربى للتنمية المستدامة تحت عنوان "التعافى والمنعة"، فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محيى الدين.

الرياض

تستضيف السعودية، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، فى العاصمة الرياض، اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض "GlobE Network"؛ بهدف تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، بمشاركة عدد من ممثلى الدول الأعضاء.

أثينا

تلغى السلطات فى اليونان طلبها بإعداد نماذج خاصة بتحديد أماكن المسافرين قبل السفر لقضاء عطلة عيد الفصح.