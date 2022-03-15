اليوم.. انطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، المرحلة 22 من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتى تقيمها وزارة الداخلية فى جميع أنحاء الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين.





وكشفت وزارة الداخلية أن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تم التنسيق لانطلاقها مع مسؤولي عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة. ولفتت إلى أنه تم التنسيق لإقامة 11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية – وغير الغذائية"، وبعض مستلزمات البيت المصرى، وخصوصا محلية الصنع، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%. وكانت الأجهزة الرقابية قد واصلت جهودها لملاحقة محتكري السلع الغذائية، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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