مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة مان يونايتد ضد أتليتكو مدريد في دوري ابطال أوروبا.
ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري المصري
يخوض فيوتشر ضد سموحة ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
يخوض مانشستر يونايتد ضد أتليتكو مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض فريق أياكس أمستردام ضد بنفيكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
التعاون ضد فريق الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:50 مساءً.
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.
تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:
في حراسة المرمى: إديرسون مواريش
خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو
خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا
خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش
انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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