الأرصاد تكشف عن ظاهرة قوية تؤثر بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه يسود اليوم طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتهيأ الفرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.