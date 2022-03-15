تصل لـ القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه يسود اليوم طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.