/685663/أبويا-رفض-أني-أمثل-أبرز-تصريحات-كريم-محمود-عبد-العزيز-في-برنامج-صاحبة-السعادة

حل الفنان كريم محمود عبد العزيز اليوم ضيفًا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، وتحدث عن عدد من الأسرار والخبايا في حياته وكواليس أعماله الجديد منها والقديم، وهنا سنعرض لكم أهم تصريحاته خلال الحلقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أبويا رفض أني أمثل».. أبرز تصريحات كريم محمود عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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