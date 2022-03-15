بصورة سيلفي.. رامي صبري يحتفل بعيد ميلاده

نشر الفنان رامي صبري صورة له صورها بطريقة السيلفي، يعلن من خلالها عن استقباله ليوم عيد ميلاده، واحتفاله بنفسه منذ الدقائق الأولى من اليوم، وبدأ يستقل التعليقات والتهاني عليها من الآن.

دوت الخليج ينقل لكم احتفال رامي صبري بعيد ميلاده منذ الدقائق الأولى وتهنئة الجمهور له

رامي صبري يستقبل عيد ميلاده بصورة جديدة

بدأ يوم 15 مارس الذي حل معه عيد ميلاد المطرب رامي صبري، فنشر رامي صورة سيلفي له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليها وقال ما معناه: "أنه عيد ميلادي".

شارك رامي صبري متابعيه على موقع إنستجرام بالتهنئة بعيد ميلاده، والجميع تمنى له عيد ميلاد سعيد وعام جديد به راحة وسعادة أكثر.

استضافة منى الشاذلي لرامي صبري في برنامج معكم منى الشاذلي

بدأ رامي صبري حلقة برنامج معكم منى الشاذلي بأغنية حياتي مش تمام، التي نجحت نجاحًا واسعًا منذ صدورها حتى الآن، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، و توزيع موسيقى جلال الحمداوي، مكساج وماستر جلال الحمداوي.

وهنأته بعدها الإعلامية منى الشاذلي بنجاح أغنيته الجديدة مع نفسي، وقام الفنان رامي صبري بأدائها أمام الجمهور بكل إحساس وتأثر بكلماتها، وهي ألحان وكلمات عزيز الشافعي أيضًا، توزيع أسامة الهندي، وحققت من وقت صدورها إلى اليوم أكثر من 2 مليون مشاهدة على الصفحة الرسمية لرامي صبري على موقع الفيديوهات يوتيوب.

تحدث رامي خلال الحلقة عن بعض من أسرار حياته الشخصية، من بينها بداية علاقته بزوجته، وأعرب عن حبه الشديد رها، وكم يثق في رأيها، ولكنه لا يلغي رأيه أيضًا، كما ذكر حبه لصوت شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد منذ دراستهم في المعهد.

كليب أغنية رامي صبري الجديدة مع نفسي

طرح رامي صبري كليب أغنيته الجديدة مع نفسي، بوم 25 فبراير المنقضي، وحصد أكثر من 3 مليون مشاهدة حتى الآن، وهي تحمل كلمات مؤثرة تعبر عن حالته وتجعله يندمج جدًا أثناء تأديتها في أي وقت، وتبادلها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا لحبهم لها، وجمال الفيديو كليب الخاص بها.