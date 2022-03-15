خصومات تبدأ اليوم.. الغرف التجارية: انخفاض الأسعار فى هذه الأماكن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه يتم حاليا، تجهيز أكثر من 3 ملايين شنطة لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة بالجمهورية، بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC الفضائية.

وأشار علاء عز إلى أنه تم التوافق على خفض الأسعار بالنسبة للأرز وجميع السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان، مؤكدا على أنه تم التوافق مع المنتجين على خصومات كبيرة، ويستطيع المواطن من اليوم التمتع بالخصومات. وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن هناك خصما بقيمة 20% على جميع أسعار الدواجن المصنعة بالمنافذ المعلن عنها، لافتا إلى أنه سيكون هناك تخفيضات على السلع الغذائية الأخرى، وكذلك اللحوم المستوردة.

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