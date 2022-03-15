/685665/خاص-سكرتير-المهن-الموسيقية-يكشف-موقف-النقابة-من-اتهام-حسن-شاكوش-بسرقة-لحن-بيلا-تشاو

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات لمطرب المهرجانات حسن شاكوش بسرقة لحن أغنية بيلا تشاو الإيطالية، بعدما طرح برومو أغنيته الجديدة «جود مورنينج بيبي».

دوت الخليج يرصد رد نقابة المهن الموسيقية على اتهام مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش بسرقة لحن «بيلا تشاو» الإيطالية.

سكرتير نقابة المهن الموسيقية يرد على اتهام حسن شاكوش بسرقة لحن بيلا تشاو

وتواصل موقع «دوت الخليج» مع سكرتير نقابة المهن الموسيقية ليكشف موقف النقابة من ذلك الاتهام وهل ستفرض عقوبة على شاكوش إذا ثُبت الأمر.

المهن الموسيقية تفلت يدها من أزمة حسن شاكوش

وقال الموسيقار أحمد رمضان في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»: "سبق وصدر ضده عقوبه وتم سحب التصريح و منعه من مزاوله المهنه.. فهذا الأمر خارج إطار النقابة».

حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة «جود مورنينج بيبي»

هذا وقد روج مؤدي المهرجنات الفنان ​حسن شاكوش​ لأغنيته الجديدة «جود مورنينغ بيبي» بنشره البرومو الخاص بالأغنية على قناته الرسمية على يوتيوب.

وعلق حسن شاكوش على الفيديو قائلاً: "جود مورنينج بيبي...انتظرو الاغنية قريبا".

حسن شاكوش في حي شعبي

من جانبه، نشر المطرب الشعبي، حسن شاكوش صورًا جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر حسن شاكوش من حي شعبي وهو يتناول الطعام،وكتب من خلال صوره معلقا:طالع من حارة شعبية وأتشرف بكده طول عمري.

حسن شاكوش وعمر كمال يحييان حفل بالولايات المتحدة

وأحيا مطرب المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، حفلا غنائيا فى مدينة "ديترويت" بالولايات المتحدة الأمريكية.

حضور كثيف لحفل حسن شاكوش وعمر كمال بالولايات المتحدة

وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية تجاوز الـ5 آلاف من جمهور كمال وشاكوش، مما جعل الحفل يرفع شعار "كامل العدد" .

وقدم عمر، في الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، الذي تفاعل معه جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

حفلات حسن شاكوش الغنائية

وتعتبر حفل «ديترويت» الثانية لشاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية والسادسة لـ عمر كمال، وأحيا عمر، خلال الأيام الماضية حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل، "سان دييجو" ، و"هيوستن".