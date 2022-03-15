/685664/عادل-مصطفى-إصابة-رمضان-صبحي-خسارة-كبيرة-لمنتخب-مصر-أمام-السنغال

تحدث عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق، حول مباراة منتخب مصر القادمة والهامة أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": تريزيجيه يأتي بعد صلاح في منتخب مصر وهو لاعب مهم في منتخب مصر، ويقدر على صنع الفارق دائماً وهذا ما حدث خلال مباريات كثيرة".

وأضاف: "لاعيبة جالاتا سراي يثقون في مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان إضافة كبيرة ويسجل من أنصاف الفرص، فسيكون تلك الثنائي إضافة كبيرة لهجوم منتخب مصر خلال المواجهتين الهامتين".

وزاد: "هتتفق أو تختلف مع رمضان صبحي لكن نتمناله الشفاء العاجل وعدم وجودة في المنتخب خسارة كبيرة، وكيروش خسره أمام السنغال لأنه كان سيصنع الفارق".

وأردف: "رمضان صبحي وأحمد رفعت وأحمد عبد القادر وإبراهيم عادل أحسن لاعيبة في مصر بتلعب واحد على واحد، ويجب على منتخب مصر الإستفادة منهم".

وأختتم قائلاً: "من المهم وجود محمد هاني في المنتخب خاصة بعد إصابة أكرم توفيق، فهناك أزمة واضحة في مركز الظهير الأيمن في مصر كلها".

اتحاد الكرة يعلن عن تذاكر مباراة مصر أمام السنغال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح باب الحجز صباح الغد الثلاثاء ،لحجز تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم ٢٥ مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الاخيرة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ المقرر إقامتها بقطر.

وتحددت اسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي :

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على السنغال تحت قيادة كارلوس كيروش، من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 المقام في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن إذاعة مباارة مصر والسنغال في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.

خروج منتخب مصر مع كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.

وهنا نصل للنقطة الفاصلة والأخيرة، من تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، حول حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، من فك أبطال إفريقيا، منتخب السنغال.