/685662/مش-قادر-أتحرك-وواقف-بالعافية-إصابة-كاظم-الساهر-بكسر-في-القدم-تثير-الجدل

تحدث الفنان والمطرب الشهير كاظم الساهر، عن إصابته بكسر في قدميه، خلال حفل أحياه في الأيام الماضية، وبدأ الجمهور يتداول الفيديو، مطالبين بالدعاء له، ما جعله يتصدر مؤشرات الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير.

دوت الخليج يرصد إصابة كاظم الساهر بكسر في رجله

وقال كاظم الساهر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: «سامحوني أنا عندي رجل مكسورة ومش قادر أتحرك كتير.. وواقف بالعافية».

وقبلها كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان كاظم الساهر وهو يغني على كرسي، في حفلته بولاية هيوستن الأمريكية، ضمن جولة غنائية يقدمها القيصر هذه الأيام، وبعدما بدأ الساهر في تقديم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل واضح، شعر الفنان كاظم الساهر بدوار، مما جعله يطلب كرسي ويستكمل الحفل وهو يغني جالسًا عليه، وقال للجمهور: "راسي داخ"، وقدر الجمهور ذلك.

السيرة الذاتية لكاظم الساهر

وُلِدَ كاظم الساهر في 12 سبتمبر 1957 في الموصل بالعراق في بيت صغير فقير لأسرة من 7 إخوة وأختين (10 أبناء في المجمل)! انتقلت عائلته وهو صغير إلى منطقة الحرية ببغداد وعاش حياة فقيرة مليئة بالتحديات والأزمات والعمل قبل أن يكتشف مواهبه الغنائية المميزة وهو بعمر 12 عام~درس الموسيقى لمدة 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد واشتهر بتلحين معظم أغانيه بنفسه فيما عد بعض الأغاني القليلة.

بخلاف الأغاني عمل كاظم الساهر معلمًا لمادة التاريخ ودرّس الموسيقى وعين معلمًا لمادة الفن والموسيقي في مدرستين مختلفتين. تميز كاظم الساهر دائمًا بصوته القوي وحبه لغناء كلماتٍ قوية تلامس القلوب وغنى الكثير للشاعر الكبير نزار القباني فأصبح مغني العراق الأول وأحد أكثر المغنيين حبًا في الوطن العربي بفضل هيبته على المسرح وإبداعه، لم يكن الغناء هو مجال تميزه الوحيد فهو قد كتب العديد من أغانيه ولحنّها كما لحن للعديد من المطربين مثل ماجدة الرومي ولطيفة.

زيجات كاظم الساهر

تزوج كاظم مرة واحدة من ابنة عمه وانتهى الزواج بالطلاق بعد أن رزق بولدين – وسام وعمر – في 1981 و1987، وكان عمره عند الزواج 19 عامًا فقط، ويقول كاظم عن هذه الزيجة: "ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عامًا، وكانت هي بنفس السن تقريبًا، لم نكن ناضجان". لكاظم كذلك حفيدتان من ابنه وسام.

في مارس عام 2018، أعلن الساهر خطوبته على التونسية سارة المقني، ويُقال أن الزواج تم بوجود المقربين فقط.