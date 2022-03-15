"من أجل هذه اللحظاتِ نحيا".. خالد الكمار يعلن مشاركة الفلسطينية ناي البرغوثي في مسلسل مصري

/685659/من-أجل-هذه-اللحظات-نحيا-خالد-الكمار-يعلن-مشاركة-الفلسطينية-ناي-البرغوثي-في-مسلسل-مصري

نشر الموسيقار خالد الكمار خبر مشاركة المغنية الفلسطينية ناي البرغوثي بصوتها في موسيقى مسلسل فاتن أمل حربي، وذلك من خلال صورة نشرها لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد اعلان خالد الكمار عن مشاركة ناي البرغوثي في مسلسل فاتن أمل حربي

خالد الكمار يعلن مشاركة الفلسطينية ناي البرغوثي في مسلسل فاتن أمل حربي

نشر الموسيقار المصري خالد الكمار صورة للفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي إلى جانب صورة مسلسل فاتن أمل حربي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق وكتب: " من أجل هذه اللحظاتِ نحيا والله... التعاون الثاني مع العظيمة، الفلسطينية ناي البرغوثي، المرة دي بصوتها في موسيقى المسلسل".

تعليق النجوم والجمهور على بوست خالد الكمار

شارك عدد من المشاهير في الوسط الفني المصري بتعليقاتهم عن خبر مشاركة الفلسطينية ناي البرغوثي بصوتها في موسيقى مسلسل فاتن أمل حربي، الذي نشره الموسيقار خالد الكمار عبر الفيسبوك، فقال المخرج محمد العدل مخرج المسلسل: "انت بطل معانا يا خالد"، كما قالت عازفت الهارب المعروفة منال محيي الدين وقالت: " إيه الحلاوة دي"، كما شارك أحد متابعي خالد الكمار على حسابه على فيسبوك وقال: "عارف من زمان إنك لاتقبل غير الاعمال الراقيه وده بيشجع كل متابعيك لمشاهده هذا الانتاج الضخم".

مخرج مسلسل فاتن أمل حربي يعلن رأيه عن بطل المسلسل

نشر خلال الساعات الماضية المخرج ماندو العدل مخرج مسلسل فاتن أمل حربي، صورة للممثل شريف سلامة الذي يقدم دور البطولة الذكورية أمام نيللي كريم في المسلسل، وأعرب عن رأيه عنه وعمله بالمسلسل، وقال: " شريف سلامة ممثل شاطر جدا مش واحد حقه و دي تاني مرة نشتغل مع بعض .. رهاني الجديد السنة دي .. هيبقي مفاجأة رمضان ان شاء الله.. فاتن امل حربي .. يا كريم يارب".

علقت زوجة شريف سلامة الفنانة داليا مصطفى على هذا البوست وكتبت: "البركه فيك وبالنجاح يارب"، وتبعها عدد من الجمهور الذين أثنوا على موهبة شريف سلامة وأداءه في كل أعماله الفنية.