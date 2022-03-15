أسعار الدواجن.. الغرف التجارية تزف بشرى قبل رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC الفضائية.
ولفت عز إلى أن هناك ما وصفها بـ خلية نحل فى الـ27 محافظة، مع وزارة التموين ومديريات الصناعة والتجارة، للتجهيز لمعارض "أهلا رمضان" ومبادرة كلنا واحد بـ8000 منفذ على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة بداية من اليوم.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن هناك خصما بقيمة 20% على جميع أسعار الدواجن المصنعة بالمنافذ المعلن عنها، لافتا إلى أنه سيكون هناك تخفيضات على السلع الغذائية الأخرى، وكذلك اللحوم المستوردة.
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