كوثر محمود عضو مجلس إدارة الرعاية الصحية تشارك بـ«ملتقى المستشفيات العربية»

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية.





واستعرضت الدكتورة كوثر محمود، خلال الجلسة، خطة التمريض فى مواجهة الكوارث فى مصر خاصة أثناء مواجهة فيروس كورونا، معربة عن سعادتها بالمشاركة فى الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، وبالتكريم الذى حصدته من الملتقى، وذلك بمشاركة 90 عضو من أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية.

وأشارت، أن خطة التمريض فى مواجهة الكوارث، تتضمن التأكيد على التدريب المستمر لأطقم التمريض فى المحافظات، والدعم النفسى المقدم لأطقم التمريض، والأمان للفريق الصحى والمرضى أثناء العمل، وآلية تقديم الخدمة بجودة عالية، وكيفية تفادى المخاطر الناجمة عن الإصابة بالأمراض الوبائية والمعدية ومنها فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن أفراد هيئة التمريض يشكلوا العمود الفقرى لنظام الرعاية الصحية، لافتة إلى أنه فى حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، فإن أول من يتعامل مع المصاب هم أطقم التمريض، مما يؤكد على دورهم المحورى فى مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت، أن تمريض الطوارئ أو الكوارث الطبيعية يكون على دراية تامة للتعامل مع الحالات الحرجة ومنها؛ النزيف الداخلى، والنزيف الخارجى، وإنعاش القلب والرئتين، والطوارئ القلبية، والسكتة الدماغية، فقدان الوعى، الإغماء، الصدمات، الإنهاك الحرارى، الإصابات العظمية والمفصلية، الاختناق، الغرق، الحروق، ضربة الشمس، لدغات الأفعى ولسعة العقرب.

تجدر الإشارة، إلى أن الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، يقام فى القاهرة فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالى، برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض فى الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلسه التنفيذى.