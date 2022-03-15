/685660/جدول-ترتيب-الدوري-الإنجليزي-تعثر-مانشستر-سيتي-يقرب-ليفربول-من-الصدارة

تعثر مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، وتعادل بدون أهداف أمام كريستال بالاس، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفقد مانشستر سيتي نقطتين هامتين في ظل الصراع الشرس مع ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، التي أشتعلت عن أخره في الأسابيع الأخيرة.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباراة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ل ف ت خ بقى ل ع +/- مانشستر سيتي 29 22 4 3 9 68 18 50 70 ليفربول 28 20 6 2 10 73 20 53 66 تشيلسي 28 17 8 3 10 57 19 38 59 آرسنال 26 16 3 7 12 43 29 14 51 مانشستر يونايتد 29 14 8 7 9 48 40 8 50 وست هام يونايتد 29 14 6 9 9 48 36 12 48 وولفرهامبتون 29 14 4 11 9 29 23 6 46 توتنهام هوتسبير 27 14 3 10 11 42 35 7 45 أستون فيلا 28 11 3 14 10 41 39 2 36 ساوثهامتون 29 8 11 10 9 36 45 -9 35 كريستال بالاس 29 7 13 9 9 39 38 1 34 ليستر سيتي 26 9 6 11 12 40 45 -5 33 برايتون 28 7 12 9 10 26 34 -8 33 نيوكاسل يونايتد 28 7 10 11 10 32 48 -16 31 برينتفورد 29 8 6 15 9 32 45 -13 30 ليدز يونايتد 29 6 8 15 9 31 65 -34 26 إيفرتون 26 6 4 16 12 28 47 -19 22 واتفورد 29 6 4 19 9 29 55 -26 22 بيرنلي 27 3 12 12 11 22 38 -16 21 نوريتش سيتي 29 4 5 20 9 18 63 -45 17