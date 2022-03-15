/685657/محافظ-الأسكندرية-جميع-السلع-الأساسية-متوفرة-فى-الأسواق-بأسعار-مناسبة

وجه اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، رسالة اطمئنان لجميع سكان محافظة الإسكندرية ،قائلا لدينا احتياطى استراتيجى واكتفاء من السلع المدعمة لمدة أربع أشهر.

دوت الخليج

حملات رقابية على الأسواق فى محافظة الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج على مسؤليتى المذاع على قناة صدى البلد ، على انه يتم إطلاق ١٠ حملات رقابية تقوم بالمرور المفاجئ على العشر مدن للرقابة على الأسواق بشكل يومي بناءا على توجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأكد على ان المحافظة تعمل على التصدي لمن يحاول رفع الأسعار، مضيفا أنه تم رفع وتحرير ٦٥ قضية اليوم الاثنين لمن تلعبوا فى أسعار السلع داخل محافظة الإسكندرية،موضحا ان جميع القضايا التى يتم ضبتها يتم إرسالها إلى النيابة العامة.

ولفت إلى إطلاق المحافظة لحملات مكثفة على المخابز من أجل ضبط أسعار رغيف الخبز السياحي، مؤكدا ان هدف مبادرة كلنا مع البلد هو توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح ان المجمعات الاستهلاكية تقوم بتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدا ان جميع السلع الأساسية متوفرة فى الأسواق بأسعار مناسبة

وأكد على ان الأغلبية العظمى فى الأسواق فى محافظة الإسكندرية ملتزمين بالأسعار الاسترشادية ولا احد يجروء على المخالفة.

توجيهات وزير التنمية المحلية

جدير بالذكر ان وزير التنمية المحلية محمود شعراوى كان قد وجه الخميس الماضي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية والمرورية ‏على الأسواق داخل المحافظات، ويأتى هذا القرار فى إطار جهود الدولة المصرية للتصدى لجشع التجار، بالأضافة الى تشجيع الدولة للمبادرات الشبابية التى تهدف إلى توفير السلع بأسعار منخفضة.‏