/685656/أحمد-فتحي-نقوم-بدورنا-البرلماني-بشأن-الجمعيات-الأهلية-لحل-مشاكلهم-ودعمهم

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن كيان التنسيقية قام بعمل برتكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج مصر جديدة المذاع على قناة ETC مضيفا ان البرلمان يقوم بدوره الرقابي بشأن متابعة أعمال مؤسسات المجتمع المدني، وتوضيح المشاكل وسردها وتقديمها للوزارة من اجل بدء العمل على وجود حلول خلال مواعيد مخددة.

أحمد فتحي: نقوم بدورنا البرلماني بشأن الجمعيات الأهلية لحل مشاكلهم ودعمهم

ونوه وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان انه منذ دور الانعقاد الاول وحتى الان يتم تفقد عدد من مؤسسات المجتمع المدني من منطلق دورنا الرقابي في الحد من التجاوزات وايجاد حلول. ولفت إلى انه تم تقديم هدية لكبار السن من خلال اعداد قانون المسنين، من اجل تلبية احتيادجاتههم.

قانون حقوق المسنين

ونوه ان القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، وتم الحديث مع المسنين بدور الرعاية من أجل اعداد قانون وتقديمه للمجتمع ويكون له مردرود جيد على المجتمع.

توصيل المعاش للسادة كبار السن

ونوه ان تم الحديث مع وزارة الشباب والرياضة، بشأن حقوق المسنين في الاشتراك في أي نادي بنسب معينة وبتخفيضات معينة، بالاضافة إلى الدعم المادي وتوصيل المعاش للسادة كبار السن، من خلال صندوق خاص بهم.