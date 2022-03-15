/685653/ريال-مدريد-يقسو-على-مايوركا-بثلاثية-في-الدوري-الإسباني

حقق ريال مدريد الفوز علىريال مايوركا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وهددا مرمى مايوركا منذ بداية اللقاء عن طريق هجمات مختلفة من عدة لاعبين، في المقابل حاول لاعبوا ريال مايوركا أن يطبقوا الهجمات المرتدة ولكنهم فشلوا في تطبيقها بالشكل الأمثل.

وأفتتح فينسيوس جونيور الاهداف في الدقيقة 55، ثم عزز كريم بنزيما بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ويقتل بنزيما المباراة بتسجيل الهدف الثاني له والثالث للنادي الملكي في الدقيقة 82.

لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيدهم للنقطة رقم 66 منفرداً بصدارة الترتيب، وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما ظل ريصد ريال مايوركا عند النقطة رقم 26 بالمركز السادس عشر.

تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – دافيد ألابا – ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.

حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.

أهداف كريم بنزيما

سجل ريال مدريد الهدف الأول له في شباك باريس سان جيرمان، والتعادل في اللقاء، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال خطأ فادح من الحارس جيانلويجي دوناروما في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء استغله فينيسوس جونيور ونجح في الوصول للكرة ثم مررها لزميله كريم بنزيمة المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء بنزيما بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 76 عن طريق بنزيما، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق لوكا مودريتش بإتجاه كريم بنزيمة المتمركز بشكل رائع في المساحات الخالية بالدفاعات الفرنسية منفردا تماما بالمرمى والذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.