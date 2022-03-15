/685652/بعد-عرضه-بأيام-إشادات-بفيلم-يوم-الحداد-الوطني-للمخرج-خيري-بشارة

طُرح فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك للمخرج خايري بشارة، خلال الأيام الماضية على منصة نتفليكس الرقمية، وتحولت من بعده مواقع التواصل الاجتماعي منصات تتلقى ردود الأفعال على الفيلم من النجوم والمخرجين والنقاد وغيرهم من صناع السينما والجمهور.

دوت الخليج يرصد ردود الأفعال على فيلم خيري بشارة الجديد يوم الحداد الوطني في المكسيك

فيلم خيري بشارة الجديد ضمن أفلام الحب والحياة

عُرض الفيلم القصير يوم الحداد الوطني في الميكسيك للمخرج خيري بشارة، واحد من بين عدد من الأفلام القصيرة التي تم عرضها على منصة نتفلكس تحت عنوان في الحب والحياة، التي حملت جميعها اسماء مخرجين ومخرجات من دول مختلفة في الوطن العربي، منهم: مصر، المملكة العربية السعودية، تونس، المغرب، ليعرض وجة نظهم في الحبي والحياة في عالمنا الحالي.

فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك

يستغرق فيلم يوم الحداد الوطني في الميكسيك ما لا يزيد عن 40 دقيقة في عرضه، ولكنه أثارضجة كبيرة بعدما أعاد المخرج الكبير خيري بشارة للسينما وصناعة الأفلام، حيث كان آخر أعماله فيلم ليلة في القمر عام 2008، إلى جانب فيلم تشجيلي قدمه عام 2012 يحمل اسم موندوج.

تعليق المخرج عمرو سلامة على فيلم خيري بشارة الجديد

نشر المخرج عمرو سلامة رأيه في فيلم المخرج الكبير خيري بشارة الجديد يوم الحداد الوطني في المكسيك، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وقال: "فيلم بيفكرنا ليه خيري بشارة واحد من أعلام السينما المصرية".

الفنان هاني عادل يشارك برأيه في فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك من إخراج خيري بشارة

كتب الفنان هاني عادل رأيه في ما قدمه المخرج خيري بشارة في فيلمه الجديد يوم الحداد الوطني في المكسيك، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: "استاذ خيري بشارة لازم يرجع يخرجلنا افلام طويله تاني وبشكل حقيقي هو اكتر واحد ممكن يعبر عن الشباب دلوقتي اه والله متستغربوش.. اضربلكم مثل ايس كريم في جليم هو هو اكتر فيلم مصري cool لغايه النهارده وكابوريا اكتر فيلم مصري يحكي عن قصه صعود خلت مصر كلها تحلم تكون احمد ذكي ومصر كلها حلقت كابوريا ومن احسن المخرجين اللي بيسستخدموا المزيكا وبيكون صاحب افكار اغاني لافلامه بتعيش ... اكتر مخرج علي راي ايام زمان روش وعلي رأي دلوقتي cool .. تحيه كبيره وتقدير ليه كفنان وصديق وقبل كل شيئ كانسان".

وطلب هاني عادل وقال: "اعملنا افلام طويله بمزاج يا استاذنا ارجوك وخصوصا عن المزيكا.. اه تعديل كمان استاذ خيري او مخرج يدخل الكاميرات الديجيتال السينما المصري هو واستاذ خان مش اي حد من الشباب كان ولغايه دلوقتي بينزل يصور افلام بالكاميرا بتاعته... فهو عنده طاقه فنيه مش موجوده عند الشباب اللي بيطلق عليهم شباب ( بالسن )".

رأي الناقد أحمد عاطف عن فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك

بينما شارك الناقد الفني أحمد عاطف رأيه في فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك للمخرج خيري بشارة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وقال: "الفيلم مؤلم دون إزعاج، بديع دون شكلانية، حقيقي دون فجاجة، هزلي دون تسطيح، عميق دون ادعاء، يعرينا دون كشف عورتنا.. خيري بشارة لم يعد إلى السينما، بل عادت السينما لاهثة إليه".

آراء الجمهور عن فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك

كتب أحد رواد تويتر رأيه في الفيلم وقال: "فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك فيلم عظيم وروحه حلوة وده لسبب بسيط أنه اخراج العظيم خيري بشارة.. حقيقي انا بحب خيري بشارة جدا وسعيد اوي بالفيلم اللي فعلا فيه شكل وروح خيري بشارة.. *الفيلم نازل على نيتفليكس ضمن مجموعة افلام قصيرة افلام (في الحب الحياة)".

كما أعربت أخرى عن حبها للفيلم وقالت: "الفيلم القصير "يوم الحداد الوطني في المكسيك" للمخرج الكبير خيري بشارة واحد من أفلام مجموعة "في الحب… والحياة" الموجودة على نيتفليكس".

واستكملت قائلة: "فيلم حالم ومتمرد و شقي شقاوة الأطفال البريئة لكنه حقيقي واقعي وعميق في نفس الوقت.. 35 دقيقة من المتعة و الحب والسحر والابداع".