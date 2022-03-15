/685658/وزيرة-التضامن-الدولة-تقوم-بتوفير-السلع-الاساسية-للمواطنين-استعدادا-لشهر-رمضان

تحدثت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن اشكالية تامين السلع والمنتجات الاساسية بالاقبال على شهر رمضان المعظم، منوهة أن التوجه حاليا للدولة هو تأمين المنتجات الأساسية للأسر وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

دوت الخليج

وزيرة التضامن: الدولة تقوم بتوفير السلع الاساسية للمواطنين استعدادا لشهر رمضان

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي ، مشيرا إلى ان كل وزارة قدمت منافذ البيع الخاصة بها خلال الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية اليوم، فضلا عن التأكد عن وجود المنتجات بوفرة وبأسعار مناسبة.

تنسيق تام بين الوزارات من اجل توفير احتياجات المواطنين

واستكملت القباج أنه يوجد حاليا تنسيق تام بين الوزارات من اجل تلبية حاجة المواطن من السلع الأساسية، مشيرة أيضا إلى أن اجهزة الدولة انتبهت لتأمين السلع الأساسية من خلال الاستعدادات المكثفة لشهر رمضان المعظم.

استعداد من الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر احتياجا

وأكدت على وجود استعداد من الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر احتياجا، حيث تجهيز 1.2 مليون كارتونة غذائية بالتعاون مع صندوق دوت الخليج لصالح المواطنين الأكثر احتياجا، منوهة انه يتم تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا على مدار شهر رمضان.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه سوف يكون هناك توزيع لحوم ودواجن على المواطنين الأكثر احتياجا دعما لهم قبل شهر رمضان.