نشرة أخبار الفن: أصالة تعتذر للشعب الفلسطيني بسبب لايك.. أسما إبراهيم تكشف لـ دوت الخليج كيفية استعدادها لبرنامج «بقرأ قرآن».. وهكذا هاجم محمد جمعة شركة أورانج بعدما نصبت عليه

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شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

أسما إبراهيم تكشف لـ دوت الخليج كيفية استعدادها لبرنامجها: «بقرأ قرآن»

تم تكريم الإعلامية الشهيرة أسما إبراهيم مقدمة البرنامج صاحب الشهرة الواسعة «حبر سري» وذلك خلال مهرجان وشوشة للأفضل عام 2021 الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية، وفي لقاء خاص لـ اسما ابراهيم مع دوت الخليج نرصد لكم تصريحاتها وذلك خلال السطور القادمة.

حصلت اسمها ابراهيم على أفضل إعلامية ومقدمة برامج في مهرجان وشوشة لعام 2021 وأعربت لـ دوت الخليج عن سعادتها البالغة بهذه المسؤلية التي على عاتقها، كما عبرت عن شكرها وإمتنانها لكل من ساهم في التصويت لها والذي أهلها للحصول على جائزة أفضل مذيعة ومقدمة برامج.

كما كشفت لـ دوت الخليج عن كيفية إستعدادها لتقديم حلقة جديدة من برنامجها، وقالت: بستعد من خلال إني أقرأ قرآن وأنام بعدها على طول.

شركة اورنج نصبت عليه.. محمد جمعة يهاجم Orange

نشر الفنان محمد جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» منشور يطلب فيه المساعدة من أحد ممثلي شركة أرونج للمحمول Orange ، نظرًا لتعرضه إلي عملية نصب في الوقت الحالي، والذي أثار الجدل بشكل كبير

وكتب محمد جمعة عبر فيسبوك، قائلًا: لو فيه حد مسؤل في شركة اورنج ارجو التواصل على الخاص للأهمية لاني بتعرض لنصب من خلال الشركة.

هجوم على أصالة بسبب فلسطين والفنانة تعتذر:«مرة تانية بنتبه»

حدثت ضجة عارمة على موقع التغريدات القصيرة تويتر؛ بسبب إعجاب أصالة لتويتة تهاجم فلسطين، وعادت بدلت موقفها وأوضحت حقيقة الأمر من خلال نفس الموقع، وسنعرض لكم القصة كاملة في هذا الخبر.

قامت الفنانة أصالة بضغط زر الإعجاب على تغريدة على موقع تويتر تقول: "رحت فيها يا بوتين.. مدام الفلسطينيين واقفين معاك.. ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعوها"، فهاجمها المتابعين العرب والفلسطينيين بالتحديد بعنف، فعادت أصالة أمس وكتبت تغريدة تقول: "مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه".