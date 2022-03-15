متحدث الوزراء: آلية جديدة لضبط أسعار الخبز السياحي قريبًا

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير التموين الدكتور على مصليحى لديه تصور فى الفترة القادمة لتنظيم سوق الخبز الحر وسيكون إجراء قريباً جداً سيتم بعد موافقة مجلس الوزراء عبر طرح استرشادى للخبز الحر صعوداً وهبوطاً بالتوافق مع السعر العالمى للدقيق والقمح، بحيث يراعى اطراف العلاقة مواطن وصاحب مخبز ولا يضار كليهما، فالأول لا يشكو من غلو الأسعار بشكل مبالغ فيه، والاخير لا يشكو أنه مضطراً لرفع أسعار الخبز.

وأضاف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أنه من المفترض أن تتجاوب الأسعار صعوداً وهبوطاً مع المسببات، متابعا: لو قلنا أن رفع أسعار الخبز الحر جاء بسبب ارتفاع سعر الدقيق العالمى بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية فمن الطبيعى إذا تراجعت الأسعار العالمية بعد الأزمة يتم إزالة سبب زيادة الأسعار، وهذا هو المنطق وما يقوله، مشيراً إلى أن هذا هو مضمون الآلية التى سيقرها مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة بعد الاستماع لوزير التموين الدكتور على مصلحى وتصوره فى هذا الإطار لتنظيم سوق الخبز السياحى التى تحدد أليات صعود وهبوط الأسعار.

وعلقت الحديدي: الحقيقة الدقيق لم يزد بمعدلات 100% ولم نستورد بعد فلماذا ارتفعت الاسعار بهذا الشكل؟ ليرد متحدث الوزراء: أياً كان سبب ما حدث تحوط زائد أو استغلال للأزمة فى النهاية الحكومة مش هتغلب ولدينا من الإجراءات الجديدة التى تضبط الأسعار وهناك سيناريوهات مختلفة، موضحا أن البديل دائماً هو الحل الناجع والسليم لمواجهة أى استغلال.

ووجه السفير نادر سعد رسالة للمواطنين حول ارتفاع الأسعار قائلاً : المواطن سيعشر بانخفاض الأسعار مع مرور الوقت وعليه أن لا يقارن بمعدلات ما قبل الأزمة ولكن بأعلى نقطة فى المعدلات الصعودية للأسعار الأسبوع الماضى حتى يشعر بانخفاض الأسعار.

وتابع: لوعايزين تشتروا سلع بأسعار ما قبل الازمة موجودة فى كافة منافذ وزارة التموين والزراعة وامان والخدمة الوطنية ومبادرة كلنا واحد اعتباراً من الغد فمثلاً " اللحوم السودانى والبرزايلى والهندى متوافرة بنفس الاسعار قبل الأزمة فى يناير وكذلك الزيت فى منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومبادرة كلنا واحد متوافر بنفس مستويات ماقبل الازمة، موضحا أن الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية أفرز عدة قرارات هامة فى مقدمتها ما يتعلق بالأقماح، حيث سيعلن قريباً الحافز الاضافى لتوريد القمح وفقاً لتوجيهات الرئيس وهو حافز سعرى سيمنح لصغار المزارعين أو لأصحاب الحيازات الكبيرة.

ولفت إلى أن أردب القمح المعلن سابقاً بواقع 820 جنيها للأردب سيشهد زيادة ستعلن قريباً قائلاً : لدينا نوعين من الحوافز الاول يتعلق بسعر الاردب أما حافز السماد وهو ما أعلنته وزارة الزراعة أن أصحاب الحيازات الصغيرة عندما يقومون بتوريد كامل الكميات المزروعة من القمح سيحصلون على كميات من السماد المدعوم يغطى الزراعات الصيفية ومن يمتنع عن توريد كامل الكميات لن يحصل على حافز السماد، وبالنسبة للحيازات الكبيرة لو وردت كل الكميات لديها ستحصل لأول مرة على سماد مدعوم.

وأوضح أن هناك قرارات أخرى تتعلق بالمنافذ التى سيطرح فيها المواد الغذائية مثل كلنا واحد وأهلا رمضان بالإضافة لاستهداف الفئات الاكثر عوزاً سيقدم لهم كرتونة رمضان بواقع 2 مليون كرتونة التضامن وصندوق تحيا مصر لوحدهم مقدمين 1.2 مليون كرتونة رمضانية والأوقاف 500 ألف كرتونة وجهات أخرى ستقدم نحو 500-600 ألف كرتونة، موضحا أنه سيتم ربط المستفيدين بهذه الكراتين عبر قاعدة المعلومات حتى تصل لمستحقيها وحتى لا تحصل أسرة واحدة على أكثر ما هو مقدر لها، متابعا: هنعمل كده عشان مافيش أسرة واحدة تاخد 6 أو 7 كراتين وأسرة تانية ماتخدش خالص كل اللى هيستلم هنبلغ بياناته عشان مايخدش تانى.