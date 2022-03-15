متحدث الوزراء يكشف الأماكن التى تبيع بأسعار ما قبل أزمة روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد حكومة رشيدة فى العالم كله تستطيع أن تتحرك دون قياسات الرأى العام وقياس نبض الشارع حتى تستطيع صياغة الآليات والسياسات وتستجيب للناس.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج كلمة أخيرة، عبر فضائية أون، أوضح سعد أن المواطن سيشعر بتراجع الأسعار مع مرور الوقت، وعليه أن يقارن الأسعار ليس بمعدلات ما قبل الأزمة، ولكن بأعلى نقطة فى المعدلات الصعودية للأسعار الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن شكاوى الناس من ارتفاعات الأسعار كانت حاضرة على مائدة اجتماعات مجلس الوزراء طوال الفترة الماضية، لذا اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات التى بدأت تؤتى ثمارها على الأرض بالفعل.

وواصل متحدث الوزراء حديثه قائلا: "حتى لو كان الانخفاض طفيفا فهو مؤشر جيد خاصة أن أزمة روسيا وأوكرانيا لم تنته ولازالت قائمة"، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض النسبى جيد، ويدل على نجاح الحكومة فى إحداث توازن تدريجى.

واختتم السفير نادر سعد حديثه موجها رسالة للمواطنين مفادها: "لو عايزين تشتروا حاجات بأسعار ما قبل الأزمة، موجودة فى كافة منافذ وزارة التموين والزراعة وأمان والخدمة الوطنية ومبادرة كلنا واحد".