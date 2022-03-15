مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان لـ مساء dmc: مصر على الطريق الصحيح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور لؤى شبانه المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، إن من الضرورى الموائمة بين مقدرات الدولة والنمو السكانى، مؤكدا أن الزيادة السكانية ليست مشكلة فى حد ذاتها لو كان هناك زيادة فى الإنتاجية.





وأضاف خلال مداخلة عبر زووم، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن الخصوبة فى الدول العربية من المعدلات العالية عالميا، وتصل فى مصر إلى 3.1، لافتا إلى أنه يمكن موجهة الزيادة السكانية من خلال الاستثمار فى المستقبل بتنمية وعى الفتيات والسيدات، وأن تتمتع المرأة بجميع حقوقها لتكون قادرة على اتخاذ القرارات فى بيتهما، والاستثمار فى الشباب. وأشار إلى أن مصر لأول مرة تنظر إلى الاستراتيجية السكانية من خلال التنمية المستدامة، مؤكدا أن مصر على الطريق الصحيح وهناك التزام سياسى من الرئيس والحكومة وهو ما خلق زخما كبيرا لنجاح الاستراتيجية السكانية.

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