وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير فى مسألة ضبط الأسعار، وعلى المواطن أن يكون له دورا أيضَا، متابعا: "لو عملنا كده كلنا قبل رمضان الأسعار هتتظبط فى المحلات".
وأوضح أنه بدأ هو وأسرته فعلا فى تطبيق المبادرة، مضيفًا: "كنا بنتعامل مع جزار من مدة ورفع الأسعار بفرق 40 جنيها فى الكيلو، فقولنا لا، وطبقنا المبادرة على المحلات أيضَا، وبعد نجاح التجربة قولنا ليه الناس متشاركش".
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار نوع من الجشع، لافتا إلى أنه لم يرفع سعر الكشف وذلك فى إطار بدء كل شخص بنفسه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسعار هتتظبط قبل رمضان.. هانى الناظر يطلق مبادرة لمواجهة جشع التجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.