الأسعار هتتظبط قبل رمضان.. هانى الناظر يطلق مبادرة لمواجهة جشع التجار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن مبادرته "ليه تدفع أكثر طالما تقدر تدفع أقل"، هدفها المشاركة فى ضبط الأسعار، مؤكدا أن الموضوع بسيط من خلال التعامل مع المحلات التى تقدم السلع بسعر أرخص، وترك المحلات التى ترفع أسعار السلع.





وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير فى مسألة ضبط الأسعار، وعلى المواطن أن يكون له دورا أيضَا، متابعا: "لو عملنا كده كلنا قبل رمضان الأسعار هتتظبط فى المحلات".

وأوضح أنه بدأ هو وأسرته فعلا فى تطبيق المبادرة، مضيفًا: "كنا بنتعامل مع جزار من مدة ورفع الأسعار بفرق 40 جنيها فى الكيلو، فقولنا لا، وطبقنا المبادرة على المحلات أيضَا، وبعد نجاح التجربة قولنا ليه الناس متشاركش".

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار نوع من الجشع، لافتا إلى أنه لم يرفع سعر الكشف وذلك فى إطار بدء كل شخص بنفسه.