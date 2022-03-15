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الأسعار هتتظبط قبل رمضان.. هانى الناظر يطلق مبادرة لمواجهة جشع التجار

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فهمى غالى 2022-03-14 23:43 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن مبادرته "ليه تدفع أكثر طالما تقدر تدفع أقل"، هدفها المشاركة فى ضبط الأسعار، مؤكدا أن الموضوع بسيط من خلال التعامل مع المحلات التى تقدم السلع بسعر أرخص، وترك المحلات التى ترفع أسعار السلع.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير فى مسألة ضبط الأسعار، وعلى المواطن أن يكون له دورا أيضَا، متابعا: "لو عملنا كده كلنا قبل رمضان الأسعار هتتظبط فى المحلات".

وأوضح أنه بدأ هو وأسرته فعلا فى تطبيق المبادرة، مضيفًا: "كنا بنتعامل مع جزار من مدة ورفع الأسعار بفرق 40 جنيها فى الكيلو، فقولنا لا، وطبقنا المبادرة على المحلات أيضَا، وبعد نجاح التجربة قولنا ليه الناس متشاركش".

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار نوع من الجشع، لافتا إلى أنه لم يرفع سعر الكشف وذلك فى إطار بدء كل شخص بنفسه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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