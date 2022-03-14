/685650/لاعب-الأهلي-لكرة-السلة-يحصد-جائزة-أفضل-لاعب-بكأس-مصر

توج إيهاب أمين، لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي بكأس أفضل لاعب في بطولة كأس مصر، خلال ‏مراسم حفل نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفي، والذي ‏جاء تتويجًا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعب في البطولة ومساهمته مع باقي زملائه بالأهلي ‏في التتويج باللقب.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في ‏المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65‏.

الأهلي والاتحاد السكندري بكأس مصر لكرة السلة

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح ‏لاعبو الأهلي في الظهور بشكل مميز، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 22-‏‏20، فيما انتهت الفترة الثانية بالتعادل بنتيجة 30-30.‏

إيهاب أمين بنهائي كأس مصر لكرة السلة

وقدم لاعبو الفريق أداءً مميزًا خاصة إيهاب أمين وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر، وتعددت ‏الثلاثيات من جانب الفريقين قبل أن تنتهي الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 50-49، ‏واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة مع أداء مميز من جانب سيف سمير وطومسون وأحمد ‏إسماعيل، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 69-65‏.

الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة السلة

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.