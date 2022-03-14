/685649/بعد-حصده-ردود-فعل-إيجابية-تعرف-على-قصة-فيلم-يوم-الحداد-الوطني

حصد فيلم «يوم الحداد الوطني» للمخرج خيري بشارة ردود فعل إيجابية فور طرحه على منصة «نتفليكس» العالمية، وهو يقع ضمن مجموعة من الأفلام القصيرة بعنوان «في الحب والحياة» تحمل توقيع 8 مخرجين ومخرجات من دول عربية مختلفة.

دوت الخليج يرصد قصة فيلم «يوم الحداد الوطني» للمخرج خيري بشارة.

قصة فيلم «يوم الحداد الوطني»

وتدور قصة فيلم يوم الحداد الوطني في المسكيك حول تخيل اختفاء الحب في العالم، ويصبح اللون الأحمر ممنوع والأغاني الرومانسية ممنوعة وفي عيد الحب 14 فبراير لا يوجد أي هدايا أو دباديب، ومن يقوم بشراءها يتم القبض عليه.

ويقوم الإعلام بالسيطرة على عقول الأشخاص، وذلك من خلال المذيع حسن، والذي كان شاعرًا رومانسيًا قبل أن يقوم بعكس تلك الأمور.

وتتضمن السلسلة التي أطلقتها «نتفليكس»، 8 أفلام روائية قصيرة تدور جميعها عن الحب والعلاقات من منظور مختلف، يومويحكي كل فيلم من السلسلة عن قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب، ومن المقرر أن تعرض السلسلة في 190 دولة ومترجما بـ33 لغة ومدبلجا إلى 5 لغات.

أبطال فيلم «يوم الحداد الوطني»

وتتناول الحلقة الأولى موضوعات مصرية، بعنوان «يوم الحداد الوطني في المكسيك»، كتابة نورا الشيخ، وإخراج خيري بشارة، وبطولة آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، على صبحى، نورا شيشة.

عمرو سلامة يشيد بفيلم «يوم الحداد الوطني»

هذا وأشاد عمرو سلامة بالعمل قائلًا عبر حسابه على «إنستجرام»: "الفيلم القصير يوم الحداد الوطني في المكسيك اللي واحد من أفلام مجموعة في الحب والحياة اللي نزلت على نتفليكس.. فيلم بيفكرنا ليه خيري بشارة واحد من أعلام السينما المصرية".

وتابع: "فيلم جميل وشقي ومتمرد ولعبي ومحترف وشاب زيه زي خيري بشارة.. بشكرك عليه يا أستاذ زي ما طول عمري بشكرك على كل حاجة علمتهالي".

وأضاف: "مبروك لكل اللي اشتغلوا فيه ممثلين وطاقم عمل وخصوصا زوجتي العزيزة اللي عملت الديكور الخطير ده".