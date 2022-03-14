مهاجم جالاتا سراي: مصطفى محمد أوفى بوعده أمام بشكتاش وقادنا للفوز

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كشف محمد كريم أكتورك أوغلو مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، على محادثة سابقة جاءت بينه وبين الدولي المصري مصطفى محمد زميله في الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح جالاتا سراي التركي في تحقيق الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

تصريحات مهاجم جالاتا سراي عن مصطفى محمد

وقال محمد كريم في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة صرّح: "أشكر مصطفى محمد على صناعة الهدفين اليوم ضد بشكتاش".

وأضاف: "لقد أخبرني مصطفى قبل أن تبدأ المباراة (سأقوم بصناعة هدف لك اليوم)، وبالفعل كانت أهدافي أسهل بفضل تمريراته".

واختتم: "الآن نفكر في برشلونة، علينا أن نكون في أفضل مستوى أمامهم، يوم الخميس ننتظر الجماهير بنفس ما كانت عليه اليوم، وسنقاتل من أجلهم".

مصطفى محمد أمام بشكتاش اليوم

ظهر الدولي المصري مصطفى محمد ي لقاء اليوم مع جالاتا سراي بكل قوة أمام غريم فريقه المحلي بشكتاش، والذي قدم فيه تمريرتين نجح فيهم صديقه في الفريق محمد كريم أكتورك، من التسجيل.

افتتح محمد كريم أكتورك أوجلو سجل التهديف مبكراً في المباراة بالدقيقة الـ 22 من خلال تمريره قدمها له الدولي المصري مصطفى محمد، ويأتي بعد الهدف الأول ويقدمه له تمرمة آخرها بعد مرور 10 دقائق ليسجل الثاني ويحسم اللقاء.

قلص بشكتاش نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول لهم في اللقاء، في الدقيقة 85 ، بعد محاولات عدة بائت بالفشل عليهم مرمى جالاتا سراي، ليأتي في النهاية ردفان يلماز ويسجل هدف فريقه الأولى.

بهذا الفوز رفع جالاتا سراي رصيده إلى النقطة التاسعة والثلاثون، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، ويتجمد رصيد بشكتاش عند النقطة الخامسة والأربعون في المركز السابع.

تشكيل جالطة سراي اليوم أمام بشكتاش

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: عمر عبدلاوي، نيلسون، ماركاو، فان أنهولت.

خط الوسط: كولتو، أنتالايالي، كيلينيتش، فيجولي، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.