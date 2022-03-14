/685643/وزارة-الصحة-توافق-علي-مقترح-نائب-التنسيقية-بإنشاء-مستشفي-عام-في-المقطم

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء عمرو حسين ، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب اكمل نجاتي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حول إنشاء مستشفي عام في المقطم .

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وأرجع النائب اكمل نجاتي، أهمية إنشاء المستشفي لعدم وجود مراكز صحية حكومية أو مستشفي عام في المقطم الذي يبلغ مساحته ٤٠ كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانه ٣ مليون نسمة، وهو أمر صعب علي سكان المنطقة.

وزارة الصحة توافق علي مقترح "نائب التنسيقية" بإنشاء مستشفي عام في المقطم

وأعلن الدكتور أشرف نصر، ممثل وزارة الصحة ، خلال اجتماع اللجنة، موافقة الوزارة علي بناء المستشفي، فور تخصيص قطعة أرض من المحافظة، وتخفيض شرط مساحة الارض إلي ٨٠٠٠ متر بناء علي طلب "نائب التنسيقية ".

تخصيص قطعة الأرض

وأشار النائب اكمل نجاتي، في كلمته، أنه قدم طلب لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لتخصيص قطعة الأرض وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لإستكمال التخصيص .

وأبدي نواب اللجنة الحاضريين مناقشة المقترح، موافقتهم علي مقترح "نائب التنسيقية" وأهمية إنشاء المستشفي في أقرب وقت.