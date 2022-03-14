/685642/وكيل-تضامن-النواب-قانون-الجمعيات-الأهلية-الجديد-لاقى-أريحية-كبيرة-من-منظمات-المجتمع-المدني

قال النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ان اهتمام القيادة السياسية بمؤسسات المجتمع المدني غير مسبوق، منوها ان الرئيس السيسي قام بالبحث في المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات ومن ثم أمر بضرورة الخروج بحلول لها، وهو الأمر اذي أدى الى القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

دوت الخليج

دور المجتمع المدني في خدمة أهداف المجتمع

وتابع النائب أحمد فتحي خلال لقاءه عبر قناة ETC أن القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي جاءت الموافقة عليه تزامنا بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني

واستطرد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ان القانون 149 لسنة 2019 عمل على توفيق الأوضاع للمؤسسات حيث يوجد ما يقرب من 32 ألف جمعية قاموا بتوفيق أوضاعهم وتم مد الفترة من أجل زيادة توفيق الأوضاع ، لافتا إلى هذا القانون وجد قبول من قبل الجميعات الأهلية والمنظمات. قانون الجمعيات الأهلية الجديد لاقى أريحية كبيرة من منظمات المجتمع المدني.

القانون الجديد وحل مشاكل العمل الأهلي

واضاف النائب أحمد فتحي خلال لقاءه انه كان هناك غضب من قبل المؤسسات الدولية قبل صدور القانون الجديد نظرا لكثير من التعقيدات التي كانت تواجههم ، وجاء القانون الجديد لانهائها.