بعد نجاح فيلم «يوم الحداد الوطني».. هاني عادل يشيد بالمخرج خيري بشارة:«روش»

/685640/بعد-نجاح-فيلم-يوم-الحداد-الوطني-هاني-عادل-يشيد-بالمخرج-خيري-بشارةروش

أشاد الفنان هاني عادل بالمخرج المصري خيري بشارة، مشيرًا إلى أنه أكثر المخرجيين «روشنة» وأكثرهم تعبيرًا عن الشباب، مطالبًا إياه بعودته لإخراج أفلام طويلة.

دوت الخليج يرصد إشادة الفنان هاني عادل بالمخرج خيري بشارة.

هاني عادل يحتفل بعودة خيري بشارة للسينما على طريقته الخاصة

وكتب هاني عادل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "أستاذ خيري بشارة لازم يرجع يخرجلنا أفلام طويلة تاني، وبشكل حقيقي هو اكتر واحد ممكن يعبر عن الشباب دلوقتي اه والله متستغربوش".

وتابع: "اضربلكم مثل ايس كريم في جليم هو اكتر فيلم مصري cool لغايه النهارده، وكابوريا اكتر فيلم مصري يحكي عن قصه صعود خلت مصر كلها تحلم تكون أحمد ذكي ومصر كلها حلقت كابوريا.. ومن احسن المخرجين اللي بيسستخدموا المزيكا وبيكون صاحب افكار اغاني لافلامه بتعيش".

وأضاف: "اكتر مخرج علي رأي أيام زمان روش وعلي رأي دلوقتي cool.. تحيه كبيره وتقدير ليه كفنان وصديق وقبل كل شيئ كانسان، اعملنا افلام طويله بمزاج يا استاذنا ارجوك وخصوصا عن المزيكا".

واختتم الفنان هاني عادل حديثه قائلًا: "اه تعديل كمان أستاذ خيري أول مخرج يدخل الكاميرات الديجيتال السينما المصري، هو واستاذ خان مش أي حد من الشباب كان ولغايه دلوقتي بينزل يصور افلام بالكاميرا بتاعته.. فهو عنده طاقه فنيه مش موجوده عند الشباب اللي بيطلق عليهم شباب بالسن".

نجاح فيلم «يوم الحداد الوطني» للمخرج خيري بشارة

وجاءت تلك الإشادة بعد نجاح فيلم «يوم الحداد الوطني» للمخرج خيري بشارة، وهو فيلمًا قصيرًا لا يتعدى الـ 40 دقيقة وتدور أحداث فيلم «يوم الحداد الوطني في المكسيك» في عالم يتم فيه منع مظاهر الحب والاحتفال به، فيصبح اللون الأحمر ممنوعًا، والأغاني الرومانسية محظورة، وذلك من خلال «حسن» الذي يعمل إذاعيًا ويخاف التعبير عن حبه بسبب الهيئة المخصصة لمنع الحب، وهو من بطولة آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي ونورا شيشة.

هاني عادل يتألق في مسلسل «البحث عن علا»

على الصعيد الآخر، تألق الفنان هاني عادل في مسلسل البحث عن علا وهو يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، حيث يضم العمل نخبة من كبار الفنانين مثل سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.