هيدي كرم تهاجم الرجل المصري ببرنامجها راجل و2 ستات:«عبء على الست»

/685639/هيدي-كرم-تهاجم-الرجل-المصري-ببرنامجها-راجل-و2-ستاتعبء-على-الست

طرحت الفنانة هيدي كرم خلال حلقة اليوم 14مارس من برنامج راجل و2 ستات، الذي تتشارك في تقديمه مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنان سامح حسين، على قناة ON الفضائية، سؤال هل الرجل عبء على المرأة؟

دوت الخليج يرصد رأي هيدي كرم في العبء الذي يشكله الرجل على المرأة

هيدي كرم تعرض مشكل إحدى الصديقات

سردت هيدي كرم في حلقة اليوم من برنامج راجل و2 ستات، قصة واحدة من صديقاتها التي تشعر أن الرجل يكون عبء عليها إلى جانب الأطفال، وأحيانًا وجود الرجل في المنزل يكون عبء على الأولاد نفسهم، حتى إذ كانت هذه حالة إستثنائية، ولكن دائمًا ما تضع المرأة خطوطًا حمراء ليسير البيت على نظام معين، يأتي الرجل ليعبث به بقصد أو بدون قصد لما يشكل أزمة لدى المرأة.

هيدي كرم: "الرجل عبء على المرأة"

عرضت هيدي كرم رأيها في هذا الوضع، وقالت: "الحقيقة أن الراجل عبء كبير على الست"، وبررت هذا بأن معظم الرجال في بيتهم لا يرفعون الكوب الفارغ من مكانه، وهذا يشكل عبئًا على المرة إلى جانب المسؤليات المختلف التي تقع على عاتقها من جانب الأولاد وتربيتهم، وتدبير أمور المنزل، وشغلها الخارجي إذا كانت سيدة عاملة، وأشارت إلى أن هناك العديد من الإحصائيات والدراسات العلمية التي أُجريت تؤكد ذلك.

هيدي كرم الرجل عبء على المرأة نفسيًا وجسديًا

أضافت الفنانة هيدي كرم أن الرجل الذي لا يساعد في مسؤليات الحياة، ويأتي ليزيد من أعمال المرأة داخل المنزل بطلباته المتعددة وإصلاح ما يفسده في نظام الحياة، يخلق عبءًا نفسيًا وجسمانيًا على المرأة، وقالت هيدي: "أنتوا شافطين صحتنا"، فمازحها الفنان سامح حسين قائلًا: "وانتوا عبء علينا ماديًا وعصبيًا".

خلال كل هذا الحوال الطويل، ألتزمت الإعلامية شيرهان أبو الحسن بالصمت؛ لأنها كانت ترى أن ما يدور من جدل هو حلقة مفرغة لن يصل فيها أيًا من الطرفين لنهاية ترضيه، ورفضت وصف الرجل بالعبء لثقف الكلمة ومعناها، وأن الحياة مشتركة بين الرجل والمرأة وعلى كليهما إعانة الآخر.

برنامج راجل و2 ستات

يُذاع برنامج راجل و2 ستات يوميًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في الساعة 4 والنصف عصرًا، وهو برنامج يناقش الأمور الاجتماعية وبعض القضاية الحساسة في التعاملات بين البشر وبعضهم في مجتمعنا المصري، بشكل خفيف وفيه من الكوميديا والترفه الكثير.