/685638/رجال-الأهلي-لكرة-السلة-يتوج-ببطولة-كأس-مصر-على-حساب-الاتحاد-السكندري

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التيأقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح لاعبو الأهلي في الظهور بشكل مميز، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 22-20،فيما انتهت الفترة الثانية بالتعادل بنتيجة 30-30.

الأهلي والاتحاد السكندري بكأس مصر لكرة السلة

وقدم لاعبو الفريق أداءً مميزًا خاصة إيهاب أمين وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر، وتعددت الثلاثيات من جانب الفريقين قبل أن تنتهي الفترة الثالثةبتقدم الأهلي بنتيجة 50-49، واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة مع أداء مميز من جانب سيف سمير وطومسون وأحمد إسماعيل، قبل أن تنتهيالمباراة بفوز الأهلي بنتيجة 69-65.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والمريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة السلة

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي