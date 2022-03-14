الأهلي يتوج بكأس كرة السلة للمرة العاشرة في تاريخه

فاز فريق كرة سلة الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 69/64، ليتوج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.
وكان فريق سلة الأهلي قد تعادل مع نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 30/30 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين فى نهائي كأس السلة الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.
وشهدت المباراة سيطرة من فريق الأهلى، والذى نجح فى إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 20/22، لكن الاتحاد تمكن من إدراك التعادل بعد الأوقات المستقطعة التى طلبها أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد.
وبذلك فاز الأهلي ببطولة الكأس للمرة العاشرة فى تاريخه مقابل 11 بطولة للفريق الآخر.
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